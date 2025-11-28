HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Büyük ödül sahibini bekliyor! İlim Yayma Ödülleri için heyecanlı geri sayım

İçerik devam ediyor

Türkiye’de üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmek ve bilime önemli katkılar sunan seçkin isimleri ödüllendirmek amacıyla İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’nin dördüncüsü yarın gerçekleşecek.

Ödül programının temeli, 2017’de vakfın akademisyen mezunlarına yaptığı çağrı üzerine düzenlenen toplantıda atıldı. Akademisyenlerin katılımıyla hem Akademik Danışma Kurulu kuruldu hem de Türkiye’de güçlü bir bilim ödülüne ihtiyaç duyulduğu belirlendi. İlk ödüller, 2019’da verildi ve program; iki yılda bir devam ediyor.

“İLİM YAYMA VAKFI OLARAK BİLİM İNSANLARI İLE KAMUOYU ARASINDA BİR KÖPRÜ OLUŞTURUYORUZ”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “21. yüzyılda dünyaya damgasını vuracak bir Türkiye hayalimiz var” diyerek Türkiye Yüzyılı’na dikkat çekti:

Büyük ödül sahibini bekliyor! İlim Yayma Ödülleri için heyecanlı geri sayım 1

“Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için ülkemizdeki akademik çalışmaların kalitesinin yükselmesine ihtiyacımız var. Biz İlim Yayma Ödülleri’ni düzenlerken, ödüllerin teşvik edici olmasını amaçladık. Vakıf olarak bilim insanları ile kamuoyu arasında bir köprü oluşturuyor, İlim Yayma Ödülleri ile ülkemizdeki yerli akademik çalışmaları destekleyerek taçlandırmış oluyoruz.”

3 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

Ödüller, bu yıl da üç kategoride sahiplerini bulacak:

  1. Büyük Ödül,
  2. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri,
  3. Sosyal Bilimler.

Bu yıl Büyük Ödül kapsamında 5 milyon TL, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler kategorilerinde ise 2’şer milyon TL ödül verilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İznik'teki 'Papa' planı suya düştüİznik'teki 'Papa' planı suya düştü
Papa'nın uçağındaki Giacinto Facchetti ismi gözlerden kaçmadı! Dikkat çeken Türkiye detayıPapa'nın uçağındaki Giacinto Facchetti ismi gözlerden kaçmadı! Dikkat çeken Türkiye detayı

Anahtar Kelimeler:
Bilal Erdoğan İlim Yayma Vakfı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.