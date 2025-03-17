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Büyük Okyanus’ta kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Hayatta kalmak için kaplumbağa ve kuş yemiş

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.03.2025 10:01
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Büyük Okyanus açıklarında kaybolan Perulu balıkçı Maximo Napa Castro, denizde geçirdiği 95 günün ardından sağ bulundu. 3 aydır aranan Castro hayatta kalabilmek için teknesinde biriken yağmur suyunu içtiğini ve hatta kaplumbağa, kuş ve böcek gibi canlıları yediğini anlattı.

Büyük Okyanus’ta kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Hayatta kalmak için kaplumbağa ve kuş yemiş

Büyük Okyanus açıklarında balık tutmaya giden, ardından kötü hava koşulları nedeniyle yönünü kaybeden 61 yaşındaki balıkçı Maximo Napa Castro, 95 gün sonra sağ bulundu.

3 AYDIR ARANIYORDU

3 aydır arama kurtarma ekipleri tarafından izi sürülen Castro, Ekvadorlu balıkçılar tarafından kurtarıldı.

YAĞMUR SUYU İÇİP KAPLUMBAĞA YEMİŞ

Maximo Napa Castro, teknesinde biriken yağmur suyunu içerek, kaplumbağa, kuş ve böcek gibi canlıları yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

Hayata tutunmak için sık sık ailesini düşündüğünü belirten Castro, “Birkaç aylık bir torunum vardı, ona tutundum” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Büyük Okyanus Peru Kaplumbağa kayıp kuş böcek
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