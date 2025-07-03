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Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki farkın az olması nedir, ne anlama gelir? Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki fark ne kadar olmalı?

Kan basıncı, bir diğer adıyla tansiyon, kalbin pompaladığı kanın damar duvarına uyguladığı basınca verilen isimdir. Halk arasında tansiyon değerleri "büyük tansiyon" ve "küçük tansiyon" olarak adlandırılmaktadır. Büyük tansiyon bir diğer adıyla sistolik basınç, kalbin kanı vücuda pompaladığı anda meydana gelen basınçtır. Küçük tansiyon (diyastolik basınç) ise kalbin gevşediği andaki basınçtır. Peki, büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki fark ne kadar olmalı?

Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki farkın az olması nedir, ne anlama gelir? Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki fark ne kadar olmalı?
Hacer Atik

Büyük tansiyon (sistolik basınç) ile küçük tansiyon (diyastolik basınç) arasındaki farka tıpta nabız basıncı adını almaktadır. Bu iki değer arasındaki farkın ortalama 30 mmHG ile 50 mmHG arasında olması gerekmektedir. Fakat bazı durumlarda bu fark daha da azalabilmektedir. Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki farkın azalması ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilmektedir.

Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki farkın az olması nedir?

Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki farkın 30 mmHG ile 50 mmHG arasında olması gerekmektedir. Peki, büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki farkın az olması ne anlama gelir?

Sistolik basınç ile diyastolik basıncın arasındaki farkın 30 mmG'ın altında olması genel olarak kalbin pompalama gücünde bir problem olduğunu göstermektedir. Damarların esnekliğini yitirmesi de farkın azalmasına sebep olmaktadır.

Bireylerde yaş ilerledikçe tansiyon hastalığı meydana gelebilmektedir. Bu yüzden yaşlı bireylerde görülen damar sertliği veya kalp kasının güçlü çalışmaması gibi durumlar büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki farkın az olmasına sebep olmaktadır.

Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki farkın az olması neden kaynaklanır?

Sistolik basınç ile diyastolik basınç arasındaki farkın az olması, genel olarak dolaşım sisteminde veya kalp damar sisteminde bir problem olduğuna işaret etmektedir. Bu yüzden farkın az olduğu durumlarda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve düzenli olarak tansiyon takibi yapılmalıdır.
Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki farkın az olması pek çok sebepten kaynaklı olabilir. Bu sebepler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Kalp yetmezliği
  • Kalp kasının zayıflaması
  • Vücutta sıvı kaybı olması
  • Şiddetli iç kanama
  • Şok
  • Hipotiroidi (Tiroit bezinin az çalışması)
  • Aort kapak darlığı
  • Perikardit (Kalp zarının iltihabı)
  • Endokrin sistemden kaynaklı problemler
  • Bazı ilaçların etkileri

Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki farkın az olmasının belirtileri nelerdir?

Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasındaki farkın az olması durumunda kişi kendi vücudunda bazı farklılıklar hissetmektedir. Hissettiği bu belirtiler genel sağlık problemleriyle karıştırılabildiği için dikkatli olmak gerekmektedir.

Sistolik basınç ile diyastolik basınç arasındaki farkın az olması sonucu kişide görülen belirtiler şu şekildedir:

  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Sersemlik hissi
  • Baş dönmesi
  • Denge kaybı
  • Çarpıntı
  • Nefes darlığı
  • Soğuk terleme
  • Soluk cilt rengi
  • Göğüs sıkışması

Yukarıda sayılan belirtilerin birden fazlasının sizde olduğunu düşünüyorsanız tansiyonla ilgili bir probleminiz olabilir. Bu yüzden bu tür şikayetleriniz varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
düşük tansiyon hipertansiyon tansiyon yüksek tansiyon
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