Büyük tehlike: Et yiyen vidalı kurtçuk vakalarında %53’lük korkutan artış! Türkiye’de var mı?

Hayvanları canlı canlı yiyen bu parazitler, sığır sürülerinden köpeklere kadar yayılıyor ve ABD sınırına yaklaşarak milyarlarca dolarlık tehdide dönüşüyor.

5 BİN 86 ET YİYEN VİDALI KURTÇUK VAKASI

Meksika'da et yiyen vidalı kurtçuk vakaları korkutucu bir artışla 5 bini geçti. Hükümet verilerine göre, 17 Ağustos itibarıyla hayvanlarda 5 bin 86 et yiyen vidalı kurtçuk vakası kaydedildi.

%53’LÜK ARTIŞ

Temmuz ayına göre vaka sayısında %53’lük artış kaydedildi. Şu anda 649 aktif vaka bulunuyor.

ENDİŞE VERİCİ DURUM

East Foundation CEO’su Neal Wilkins, aşırı sıcaklarda aylık %50’lik artışın kontrol altına alınamadığını belirtti. Wilkins, “Bu kesinlikle endişe verici. Özellikle aşırı sıcaklarda, aylık rakamlarda yüzde 50'lik bir artış olması, bunun kontrol altına alınamadığı anlamına geliyor.”

VİDALI KURTÇUK NEDİR?

Vidalı kurtçuklar, sıcakkanlı hayvanların yaralarına yumurta bırakan ve canlı eti yiyerek konakçısını tahrip eden parazitlerdir. 2023’te başlayan salgın, Orta Amerika’dan Meksika’ya ve ABD sınırına kadar ilerledi.

KONAKÇISINI ÖLDÜRÜYOR

Dişi vidalı kurt sinekleri, yaralara yüzlerce yumurta bırakır. Larvalar, keskin ağızlarıyla eti delerek beslenir ve tedavi edilmezse konakçıyı öldürür. ABD’de ilk insan vakası geçtiğimiz pazar bildirildi.

TEKSAS’TA BÜYÜK TEHLİKE

Meksika’daki artış, ABD’deki sığır endüstrisi için 1,8 milyar dolarlık bir tehdit oluşturuyor. Çiftçiler, sineklerin kuzeye ilerleyişini endişeyle izliyor.