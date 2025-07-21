HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Büyükbaş hayvana çarpmamak için manevra yapınca aracı şarampole uçtu! 1 yaralı

Düzce’de sürücünün yol üzerindeki büyükbaş hayvana çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, şarampole uçarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Büyükbaş hayvana çarpmamak için manevra yapınca aracı şarampole uçtu! 1 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Çamköy bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca istikametinden Düzce istikametine giden Berna Dursun idaresindeki 67 ZG 591 plakalı otomobil, 1551. Sokak'ta büyükbaş hayvanları gördü. Sürücü Dursun, hayvanlara çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç şarampole uçarak takla atarken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Berna Dursun’u olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile şarampoldeki otomobil çekici vasıtası ile kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçelievler’de motosikleti ile akrobatik hareketler yapan sürücüye cezaBahçelievler’de motosikleti ile akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza
Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştüDışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü

Anahtar Kelimeler:
şarampol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
685 milyon dolara almıştı, Türkiye'nin dev şirketiydi

685 milyon dolara almıştı, Türkiye'nin dev şirketiydi

"Statta balon uçurur muyuz" demişti! Duygu'dan acı haber: Kulüpten açıklama

"Statta balon uçurur muyuz" demişti! Duygu'dan acı haber: Kulüpten açıklama

Su kesintisi günlerdir sürüyordu! Belediye Başkanı Akın açıkladı

Su kesintisi günlerdir sürüyordu! Belediye Başkanı Akın açıkladı

MHP lideri Bahçeli: "Alevi de bizim Kürt de bizim, herkes hukuk karşısında eşittir"

MHP lideri Bahçeli: "Alevi de bizim Kürt de bizim, herkes hukuk karşısında eşittir"

Sakarya'daki orman yangını Bilecik tarafına sıçradı! Evler tahliye edildi

Sakarya'daki orman yangını Bilecik tarafına sıçradı! Evler tahliye edildi

Temmuz ayının en sıcak günü! Antalya'da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu; Kimi sokakta şemsiye açtı, kimi fıskiyelerde serinledi

Temmuz ayının en sıcak günü! Antalya'da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu; Kimi sokakta şemsiye açtı, kimi fıskiyelerde serinledi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.