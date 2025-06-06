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Büyükbaş hayvanlar kendi maliyetlerini çıkarmıyor

Eskişehir’de kurban satıcıları, büyükbaş hayvanların maliyetlerini çıkarmadığını belirtti.

Büyükbaş hayvanlar kendi maliyetlerini çıkarmıyor

Kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakan vatandaşlar, kurban pazarlarına yöneldi. Vatandaşlar pazarda fiyatların yüksek olması sebebi ile daha çok küçükbaşları tercih etti. Besici Erdinç Kaynar, büyükbaş hayvanların kendi maliyetlerini çıkarmadığını, vatandaşların ise fiyatı daha düşük olan hayvanlara yöneldiğini belirtti.

"HERKES BÜYÜK HAYVAN İSTİYOR AMA PARASI AZ OLSUN DİYOR"

Yıllardır hayvan yetiştiriciliği yapan Erdinç Kaynar, "Kurban Bayramı’nın ilk günü ama satışlar normal, yani maliyetini kurtarmıyor. Sanki bayram gelmemiş gibi, hiç hareket yok. Alelacele kurban almaya gelen oluyor mu dersen, evet gelen var ama fiyatları pahalı bulup almıyorlar. Küçükbaş hayvan almıyorlar, herkes büyük hayvan istiyor ama parası az olsun diyor. O yüzden herkes kurban alamıyor. Bayramın geri kalanında da beklentim yok. Zaten bir saate biter bu iş. Herkese hayırlı bayramlar, bütün İslam âleminin bayramı mübarek olsun" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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