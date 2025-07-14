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Büyükçekmece Belediyesi'nde seçim sırasında gerginlik: Birbirlerine bağırarak çıkıştılar! Yeni başkanvekili Hakan Çebi oldu

Hem belediye başkanı Hasan Akgün hem de yerine gelen Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin'in tutuklandığı Büyükçekmece Belediyesi'nde bugün seçim yapılırken gerginlik çıktı. Seçim işlemi sürerken belediye meclisi üyeleri ile basın mensupları arasında tansiyon yükseldi. Yeni başkanvekili ise Hakan Çebi oldu.

Büyükçekmece Belediyesi'nde seçim sırasında gerginlik: Birbirlerine bağırarak çıkıştılar! Yeni başkanvekili Hakan Çebi oldu

Belediyelere yönelik operasyonlarda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ardından yerine başkanvekili seçilen Ahmet Şahin de tutuklanmıştı. Yeni başkan vekili seçimi bugün gerçekleşirken gerginlik yaşandı.

Seçimde CHP'nin başkanvekili adayı Hakan Çebi, Cumhur İttifakı'nın başkanvekili adayı ise Mustafa Yazıcı oldu.

Büyükçekmece Belediyesi nde seçim sırasında gerginlik: Birbirlerine bağırarak çıkıştılar! Yeni başkanvekili Hakan Çebi oldu 1

SEÇİM SIRASINDA GERGİNLİK

Seçim işlemi sırasında gazeteciler çekim yaparken gerilim yaşandı. AK Parti ve MHP ilçe başkanlarının seçimi izlemeye geldiği yerde basının yer aldığının belirtilmesiyle tartışma çıktı. Basın mensupları kendilerine yer gösterilmesini istedi.

Meclis üyeleri birbirlerine "Neden bağırıyorsunuz?", "Sen bağırma ya" diyerek çıkıştı.

Büyükçekmece Belediyesi nde seçim sırasında gerginlik: Birbirlerine bağırarak çıkıştılar! Yeni başkanvekili Hakan Çebi oldu 2

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Seçim sonucunda ise Büyükçekmece Belediyesi'nde yeni başkanvekili CHP'nin adayı Hakan Çebi oldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim CHP Cumhur İttifakı Büyükçekmece Belediyesi gerginlik
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