Büyükçekmece Belediyesi soruşturmasında iddianame hazırlandı

Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 31 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Akgün’ün çeşitli suçlardan cezalandırılması istenirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmaza el konulması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada, görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte toplam 31 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

‘ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA VE YÖNETME’

İddianamede Hasan Akgün’ün ‘Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘rüşvet alma’, 2 kez ‘icbar suretiyle irtikap’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından cezalandırılması istendi. Öte yandan suçtan elde edildiği düşünülen 13 taşınmaza el konulması talep edildi. 14 eylemin yer aldığı iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

30 Nisan 2026
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

