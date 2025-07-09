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Büyükçekmece'de Belediye Başkan Vekili için seçim yapılacak

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 14 Temmuz Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

Büyükçekmece'de Belediye Başkan Vekili için seçim yapılacak

Büyükçekmece İlçe Belediye Meclisi'nde yeniden seçim yapılacak. Vekil olarak seçilen Ahmet Şahin, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Valiliği ise seçimin tarihini duyurdu ve 14 Temmuz Pazartesi günü yapılacağını kamuoyu ile paylaştı.

Büyükçekmece de Belediye Başkan Vekili için seçim yapılacak 1Ahmet Şahin

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIĞI BELİRTİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilli Ahmet Şahin'in İçişleri Bakanlığınca 9 Temmuz'da görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

SABAH SAATLERİNDE YAPILACAK

Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Büyükçekmece İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkanı Vekili'ni seçmek üzere 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

(AA)

09 Temmuz 2025
09 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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seçim Belediye başkanı Büyükçekmece Belediyesi
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