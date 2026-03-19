Büyükçekmece'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Büyükçekmece'de E-5 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 1 hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde E-5 Büyükçekmece Güzelce mevki Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan servis minibüsü sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Temizlik personelini taşıyan araç kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i ağır toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır yaralı olan Recep Berkan Hodlioğlu (26), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ana yol kapanırken, trafik yan yoldan sağlandığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Güner, "İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen servis aracı kazası sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla sevk edilmiştir. Kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevkleri sağlanmıştır.

Tedavi altına alınan 9 yaralımızın genel durumları iyi olup, süreçleri yakından takip edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

19 Mart 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İşçi Büyükçekmece kaza servis
