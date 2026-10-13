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Büyükçekmece’de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin TL ceza

Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı diğer sürücüye yönelik saldırgan tavırlar sergileyen ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıs, emniyet ekiplerince yakalandı. Sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Büyükçekmece’de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin TL ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan bir trafik kavgası görüntüsü üzerine "Sanal Devriye" faaliyeti kapsamında inceleme başlattı.

Büyükçekmece’de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin TL ceza 1

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜYE 180 BİN TL CEZA

Yapılan incelemelerde, 13 Ekim 2026 tarihinde Büyükçekmece Kumburgaz yanyol Ankara istikametinde yaşanan olayda, bir sürücünün araçtan inerek saldırgan davranışlar sergilediği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Kimliği tespit edilen sürücü, aynı gün sevk ve idaresindeki araçla birlikte güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

180 BİN TL CEZA, EHLİYETE VE ARACA EL KOYMA

Sürücüye, çeşitli suçlardan 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınırken, olayda kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece trafik cezası
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