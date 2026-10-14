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Halk TV eleştirilerine CHP'den beklenmedik yanıt! "Kılıçdaroğlu kadar taş düşsün"

Sabah saatlerinde Halk TV'ye kayyum atandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'ye önceden söylediği “Günün 24 saati yalan haber yapıyorlar” sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na tepki geldi. CHP'li Yıldırım Kaya ise eleştirilere beklenmedik bir yanıtta bulundu.

Halk TV eleştirilerine CHP'den beklenmedik yanıt! "Kılıçdaroğlu kadar taş düşsün"

Kılıçdaroğlunun Halk TV'ye yönelik açıklamalarından bir süre sonra TV'ye operasyon yapıldı. Bu sabah düzenlenen polis baskını ve kanala kayyum atanması ise vatandaşlarda tepkiye neden oldu. Eleştirilerin ardından CHP'li isimden yanıt geldi.

Halk TV eleştirilerine CHP den beklenmedik yanıt! "Kılıçdaroğlu kadar taş düşsün" 1

'KILIÇDAROĞLU KADAR TAŞ DÜŞSÜN'

OdaTV'ye konuşan Kaya Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden yapılan eleştirilere “Kemal Kılıçdaroğlu kadar başlarına taş düşsün. Bugüne kadar biz hiçbir açıklamamıza yer vermediler ama buna rağmen basının susturulmasını biz doğru bulmayız” ifadeleriyle yanıt verdi.

Halk TV eleştirilerine CHP den beklenmedik yanıt! "Kılıçdaroğlu kadar taş düşsün" 2

'NE YAPIYORLARSA YAPSINLAR'

Kaya, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen süreç varsa bunun doğrudan ilgili kişiye yönelmesi gerektiğini ifade etti. Kurumun bütünüyle cezalandırılmasına karşı çıkan Kaya, “Aranan birisi yurt dışında, sahibi; bulsunlar sahibini, sahibine ne yapıyorlarsa yapsınlar. Kurumun kapısına kilit vurmak bu değil” sözlerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 9 Ekim'de KRT TV'de katıldığı yayında Mahiroğlu'nun Türkiye'ye gelmemesini sorgulamış, Halk TV'yi “Günün 24 saati yalan haber yapmakla” suçlamış ve kanalı RTÜK'e şikâyet ettiklerini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Halk TV Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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