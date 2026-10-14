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Yeni Partili vekillerin bantlı protestosu tartışma yarattı! Şule Aydın: "Kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum"

Yeni Partili milletvekilleri Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etmek için ağızlarını siyah bantla, gözlerini ise siyah bir kuşakla kapadı. Bu görüntüler kısa sürede gündem olurken, gazeteci Şule Aydın protesto şekline tepki gösterdi. Aydın, "Kimin aklına geldiyse bu fikir, tebrik ediyorum. Bir kişi de çıkıp 'abi, ne yapıyoruz biz' demediyse onu ayrıca tebrik ediyorum" dedi. Bazı kullanıcılar da Aydın'ın bu paylaşımının altına yaptığı yorumlarla protesto şeklini eleştirdi. İşte detaylar...

Yeni Partili vekillerin bantlı protestosu tartışma yarattı! Şule Aydın: "Kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum"
Melih Kadir Yılmaz

Bugün sabah saatlerinde Halk TV binasına polis gitmiş ve kanala kayyum atanmıştı. Halk TV'ye kayyum atanmasına muhalefet kanadından birçok tepki geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da dikkat çeken bir protesto gerçekleştirildi. 'Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifini' görüşmek için komisyona gelen Yeni Parti milletvekilleri ağızlarını siyah bantla, gözlerini ise siyah bir kuşakla kapadı.

Yeni Partili vekillerin bantlı protestosu tartışma yarattı! Şule Aydın: "Kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum" 1

YENİ PARTİLİ VEKİLLERİN PROTESTO ŞEKLİ ELEŞTİRİLDİ

Yeni Partili vekillerin bu protestosu ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yapılan paylaşımların büyük bir bölümünde vekillerin protesto şekli tepki gördü.

Yeni Partili vekillerin bantlı protestosu tartışma yarattı! Şule Aydın: "Kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum" 2

ŞULE AYDIN: "KİMİN AKLINA GELDİYSE BU FİKİR TEBRİK EDİYORUM"

Yeni Parti'nin siyah bantlı protestosuna bir tepki de gazeteci Şule Aydın'dan geldi. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimin aklına geldiyse bu fikir, tebrik ediyorum. Bir kişi de çıkıp “Abi, ne yapıyoruz biz” demediyse onu ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

Yeni Partili vekillerin bantlı protestosu tartışma yarattı! Şule Aydın: "Kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum" 3

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Aydın'ın bu paylaşımının altına da çok sayıda tepki yorumu geldi. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarla vekillerin protesto şeklini eleştirdi. O paylaşımlardan bazı şu şekilde:

Yeni Partili vekillerin bantlı protestosu tartışma yarattı! Şule Aydın: "Kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum" 4

Yeni Partili vekillerin bantlı protestosu tartışma yarattı! Şule Aydın: "Kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum" 5

Yeni Partili vekillerin bantlı protestosu tartışma yarattı! Şule Aydın: "Kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum" 6

Yeni Partili vekillerin bantlı protestosu tartışma yarattı! Şule Aydın: "Kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum" 7

Yeni Partili vekillerin bantlı protestosu tartışma yarattı! Şule Aydın: "Kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum" 8

Yeni Partili vekillerin bantlı protestosu tartışma yarattı! Şule Aydın: "Kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum" 9

Yeni Partili vekillerin bantlı protestosu tartışma yarattı! Şule Aydın: "Kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum" 10

Yeni Partili vekillerin bantlı protestosu tartışma yarattı! Şule Aydın: "Kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum" 11

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Anahtar Kelimeler:
Protesto tepki Yeni Parti
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