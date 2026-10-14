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Sabah uyandığınızda bu belirtilere dikkat: Ciddi risk taşıyor olabilir

Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Avanoğlu Güler, eklem iltihabı olarak bilinen artritin genç yetişkinlerde ve çocuklarda da görülebildiğini belirterek, “Yarım saatten uzun süren sabah tutukluğu, el ve ayakların küçük eklemlerinde şişlik ve istirahat sırasında devam eden ağrılar dikkate alınmalıdır. İltihaplı artritte tanı ve tedavinin gecikmesi genç yaşta da kalıcı eklem hasarına ve hareket kısıtlılığına neden olabilir” dedi.

Sabah uyandığınızda bu belirtilere dikkat: Ciddi risk taşıyor olabilir

Romatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Aslıhan Avanoğlu Güler, halk arasında eklem iltihabı olarak bilinen artritin, yalnızca ileri yaşlarda değil, genç yetişkinlerde ve çocuklarda da görülebildiğini söyledi. Özellikle iltihaplı artrit türlerinde tanı ve tedavinin gecikmesi, eklemlerde kalıcı hasara ve hareket kısıtlılığına neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Güler, “Artrit, eklemlerde iltihaplanmaya neden olan farklı hastalıkları kapsar. Her eklem ağrısı artrit anlamına gelmez ancak bazı belirtiler ayırt edici olabilir. Artritte en sık karşılaştığımız belirtiler eklem ağrısı, şişlik, hassasiyet ve hareket kısıtlılığıdır. Özellikle iltihaplı artritlerde sabahları belirginleşen ve hareket ettikçe azalan tutukluk önemli bir bulgudur. Yarım saatten uzun süren sabah tutukluğu, el ve ayakların küçük eklemlerinde şişlik ve istirahat sırasında devam eden ağrılar dikkate alınmalıdır. Bu belirtiler tek başına tanı koydurmasa da romatolojik değerlendirme gerektirebilir” diye konuştu.

Sabah uyandığınızda bu belirtilere dikkat: Ciddi risk taşıyor olabilir 1

‘GENÇ YAŞTA DA KALICI EKLEM HASARI GELİŞEBİLİR’

Artritin yalnızca yaşlılıkla ilişkilendirilmesinin tanıda gecikmeye yol açabileceğini ifade eden Güler, “Romatoid artrit ve psöriyatik artrit gibi hastalıkların genç ve orta yaşlı yetişkinlerde de görülebiliyor. Uzun süren eklem ağrıları yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmemelidir. Özellikle sabah tutukluğu, eklem şişliği ve hareket kısıtlılığı birlikte görülüyorsa iltihaplı romatizmal hastalıklar açısından değerlendirme yapılmalıdır. İltihaplı artritler bağışıklık sistemiyle ilişkili mekanizmalar sonucunda ortaya çıkabilir. Genetik yatkınlık, sigara kullanımı ve bazı çevresel faktörler hastalığın gelişiminde rol oynayabilir. Özellikle romatoid artrit gibi kronik hastalıklarda iltihaplanmanın uzun süre kontrol altına alınamaması, eklem kıkırdağı ve kemik dokusunda geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi büyük önem taşır. Artrit tedavisi hastalığın türüne ve şiddetine göre değişiyor. Günümüzde özellikle iltihaplı romatizmal hastalıkların tedavisinde önemli seçenekler bulunuyor. Romatoid artrit, sedef artriti gibi hastalıklarda tedavinin amacı yalnızca ağrıyı azaltmak değildir. Hastalık seyrini değiştiren ilaçlar, biyolojik tedaviler ve uygun hastalarda kullanılan hedefe yönelik ilaçlarla iltihabi sürecin kontrol altına alınması hedeflenir. Tedavi planı hastanın klinik özelliklerine, hastalık aktivitesine ve eşlik eden sağlık sorunlarına göre belirlenir. Erken dönemde başlanan uygun tedavi, kalıcı eklem hasarı riskini azaltabilir” dedi.

Sabah uyandığınızda bu belirtilere dikkat: Ciddi risk taşıyor olabilir 2

Eklem sağlığının korunmasında düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı vücut ağırlığının sürdürülmesi ve sigaradan uzak durulmasının önemine dikkat çeken Güler, “Ani gelişen şiddetli eklem ağrısı ve şişlik ise farklı bir risk taşıyabilir. Özellikle tek bir eklemde aniden ortaya çıkan şiddetli ağrı, şişlik, kızarıklık ve ısı artışı, eklem enfeksiyonu gibi acil değerlendirme gerektiren durumların belirtisi olabilir. Uzun süren veya tekrarlayan eklem yakınmalarında ise altta yatan nedenin belirlenmesi gerekir. Eklem ağrılarının yaşlanmanın doğal sonucu olarak görülmesi, tedavi edilebilir hastalıkların geç fark edilmesine yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Ağrı sabah
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