Parmak eklemlerindeki ağrıyı hafife almayın! Uzmanı romatoid artrite karşı uyardı

Romatoid artritin, romatoloji alanına adını verecek kadar önemli iltihaplı romatizmal hastalıklardan biri olduğunu belirten Romatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Karakoç, hastalığın özellikle el eklemlerini etkilediğine dikkat çekti. Kemik, kas ve eklem şikâyeti yaşayan kişilerin genellikle fizik tedavi ya da ortopedi bölümlerine başvurduğunu ifade eden Karakoç, romatolojinin ise bu alanlara kıyasla daha yeni bir tıbbi branş olduğunu söyledi.

Romatoid artritin tek bir parmak ekleminde başlayabileceği gibi aynı elde ya da iki elde farklı parmak ve eklemleri de etkileyebildiğini belirten Karakoç, tutulumların aynı anda veya farklı dönemlerde ortaya çıkabileceğini ifade etti. Hastalığın ellerde ağrıya yol açmasının yanı sıra ilerleyen süreçte şekil bozuklukları ve hareket kısıtlılığına da neden olabileceğini aktaran Karakoç, günlük yaşamda yoğun olarak kullanılan ellerin etkilenmesinin hastalar açısından önemli bir sorun oluşturduğunu vurguladı. Hastalığın yalnızca ellerle sınırlı olmadığını belirten Karakoç; ayak, diz, dirsek ve omuz başta olmak üzere hareketli eklemlerin de romatoid artritten etkilenebileceğini söyledi.

Bu hastalığın teşhisinin konulmasında radyolojik görüntüleme cihazlarından da faydalanılabildiğini belirten Karakoç, "Eskiden beri bildiğimiz radyasyonla çalışan röntgen cihazları ile el eklemlerindeki hasar ve şekil bozuklukları, kemik erimesi gibi belirtiler görülürken, MR cihazlarıyla ki bunlar radyasyonla çalışmazlar, eklem iltihaplarını daha ayrıntılı ve röntgenden daha erken zamanda gösterebilirler. Hekim şüphede kaldığında bu tetkiklerden faydalanmak isteyebilir. Bu hastalığı tutulmuş ya da ilerde tutulacak olanlara iyi haber romatoid artrit hastalığının hem oluş mekanizması ile ilgili hem de tedavisi ile ilgili son yıllarda çok ilerleme sağlanmıştır. Hatta şöyle de söylenilebilir; tedavisinde en çok yeni ilaç üretilmesi başarılmış olan romatizmal hastalık tipidir. Geçen zaman, bu hastalıklarla uğraşan hekimlere şunu öğretmiştir; erken teşhis edilmiş, ilaçlarını yeterli doz ve sürede kullanmış olan hastaların ektemlerinde şekil bozuklukları olmadığı, hareket kısıtlıkları yaşamadıkları, hastalıklarından daha az zarar gördükleri ve ağrılarının daha az olduğudur" diye konuştu.

Burada üzerine vurgu yapılması gereken nokta ise erken teşhis olduğunu belirten Karakoç, "Çünkü erken teşhis konulmuş ve tedavisi başlanılmış hastada eklem hasarı gelişmemektedir. Maalesef ki eklem hasarı bir kez geliştiği zaman artık hiçbir şekilde tamiri mümkün değildir. Maalesef romatoid artrit gibi kronik hastalıkların tedavisinde tek bir ilaçla sihirli bir sonuç almak günümüzde mümkün değildir. Zaman zaman birden fazla ilaç kullanılabilir. Seçilecek ilaçta hastalığın şiddeti kadar hastanın genel sağlık durumu ve eğer varsa diğer hastalık ve ilaçları da etkili olmaktadır. Bu sebeple kişiye özgü tedaviler de söz konusu olabilir. Ancak hastalarımızın genelinde mevcut ilaçlarımızla az da olsa yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır" dedi.