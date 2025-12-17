Büyükçekmece'deki huzurevinde skandal olay! Yaşlı adam darbedildi; 'çıplak fotoğraf' iddiası dikkat çekti

Herkesin tepkisini çeken olay, Büyükçekmece'de bulunan Özel Büyük Marmara Huzurevi'nde meydana geldi. Olayın yaşandığı dönem huzurevinde kalan Abdulkadir Taşar'ın, huzurevi sahibinin eşi Erol Konuk tarafından darbedildiği ortaya çıktı.

YAŞLI ADAMA ŞİDDET UYGULADIĞI GÖRÜLDÜ

2023'ün Temmuz ayında kaydedildiği değerlendirilen görüntülerde, Konuk'un yaşlı adama bağırdığı ve fiziksel şiddet uyguladığı görüldü.

ÇALIŞANLARA TEHDİT: "SENİ İSTANBUL'DA BARINDIRMAM"

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay'ın haberine göre Konuk'un huzurevinden ayrılan personelleri de tehdit ettiği aktarıldı. Konuk'un, kendisini şikayet edenlere "Seni İstanbul'da barındırmam" dediği iddia edildi.

Konuk'un huzurevinde faaliyette olduğu dönemlerde bu ve benzeri birçok olayın yaşandığı ve kamera kayıtlarının silindiği de iddialar arasında yer aldı. Ayrıca şiddete maruz kalan Taşar'ın 2024 yılı Eylül ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği ve naaşına otopsi yapılmadığı öğrenildi.

"EN MAHREM YERLERİNE KADAR FOTOĞRAFLANIYOR"

Özel Bakımevi hakkında bir ay önce yapıldığı belirlenen bir yorumda, "Burası "Huzur ve Bakım" evi. Garip annem vardığının ilk günü önce bahçede oturuyor. İlk resimlerini ve bakim evine geldiği günkü halini aşağıdaki resimlerde göreceksiniz. Gayet iyi ve sağlam, sigarasını içiyor. Sonra, o yorgunluğu ile içeri alınıp, aynı, ilk gün tamamı ile zorbalıkla soyuluyor ve en mahrem yerlerine kadar fotoğraflanıyor! Kolunu sakatlıyorlar ve omuzunda çatlaklarla bir sure o şekilde tutuluyor. Sonrasında neler oldu, nasıl tamamı ile kendinden geçmiş bir şekilde, yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı, oraların kaydı yok!" ifadeleri kullanıldı.

"ANNEM 4 GÜNDÜR HASTANEDE VE KENDİ HAYATINI ARTIK SÜRDÜREMEYECEK ŞEKİLDE"

Yapılan yorumda yaşlı kadının hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "Siz 88 yaşındaki, bir yaşlıya nasıl böyle insanlık dışı davranışlar, zorbalıklar yaparsınız diye sorduğumuzda; bakım evi sahibi 'Bizim prosedürümüz bu ilk gün bütün yaşlılar soyuluyor, fotoğraflanıyor'. 'Anneniz agresifti, kendini yerlere attı, yataktan düştü" diye cevap verildi. Annem 4 gündür hastanede ve kendi hayatını artık sürdüremeyecek şekilde!" iddialarında bulunuldu.

"İNSANLIK DIŞI BİR MUAMELEYE MARUZ KALDI"

Yapılan farklı bir yorumda ise "Ananem bu bakımevine bastonu ile yürüyerek girdi ama 10 gün sonra kolundan ve kalçasından yaralanarak ve yatalak bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Mahrem yerleri kapatılmadan çıplak fotoğrafları çekildi, insanlık dışı bir muameleye maruz kaldı. Yataktan düşerek öldüğü söylendi ve yerlerde yattı. Bunun bize normal bir prosedür olduğu söylendi. Şuan hala hastanede hayati tehlikesi var. Hastane polisi de ananemin durumunu gördükten sonra bu bakımevini arayarak olaya dahil oldu. 5.0 yorumlar görünce güvenip teslim ettik fakat şuan hayati tehlikede" ifadelerine yer verildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ: "HUZUREVİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Öte yandan olayın gündem olmasından sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Atay, bakanlık yetkililerinin kendisini aradığını ve olayın kendilerine şikayet olarak bildirilmesinden sonra harekete geçtiklerini söylediğini ifade etti.

Atay o konuşmayı ise şu sözlerle aktardı:



"Ekiplerimiz incelemeyi yaptı. Muhakkik görevlendirdik. İdari soruşturma süreci başlatıldı. Büyükçekmece Başsavcılığına bizzat suç duyurusunda bulunduk. Adli süreç halen devam etmekte. Biz bir idari para cezası uyguladık, adli para cezası da talep ediyoruz. Hükme bağlanması durumunda huzurevinin kapatılması için gerekli işlemi başlatacağız.

"MÜDÜRÜN ÇALIŞMA ONAYI VE İŞ AKDİ FESHEDİLDİ"

Sorumlu müdürün çalışma onayı ve iş akdi de feshedildi. Bakanımız bu konularda çok hassastır, bu işin üzerinin kapatılması gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Gerek özel olsun, gerek bize bağlı merkezler olsun. En ufak bir buna benzer bir vaka olduğu anda en ağır cezayı veriyoruz, ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz"