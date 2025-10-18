HABER

Büyükçekmece E-5'te devrilen tır nedeniyle yol kapandı

E-5 karayolu İstanbul Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeki tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak devrildi.

E-5 karayolu İstanbul Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeki tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak devrildi. Trafiğe kapanan yol, ekiplerin yaptığı çalışmalarda tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar ise havadan görüntülendi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında E-5 karayolu İstanbul Büyükçekmece mevki Kumburgaz istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sürücü M.E.P. (25) hakimiyetindeki TIR yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyere vuran araç devrilerek yan yattı. Hafif yaralanan M.E.P. çevredeki diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ekip çağrıldı. Kaza nedeniyle Kumburgaz istikametinde trafik yakışık 2 saat kapalı kaldı. Aracın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Öte yandan, devrilerek yan yatan tır sürücüsünün çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.

