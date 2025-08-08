HABER

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta suç örgütü operasyonu! 37 adrese eş zamanlı baskın, 18 şüpheli yakalandı

Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde silahlı eylemlere karışan organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli İzmir, Manisa ve Bitlis’te 37 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta silahlı eylemlere karıştığı ve elebaşılığını yurt dışında bulunan B.Y'nin yaptığı organize suç örgütüne özel harekat destekli operasyon düzenledi.

Büyükçekmece ve Esenyurt ta suç örgütü operasyonu! 37 adrese eş zamanlı baskın, 18 şüpheli yakalandı 1

İstanbul, İzmir, Manisa ve Bitlis'te 37 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "tehdit", "ruhsatsız silah bulundurma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "motosiklet hırsızlığı" gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen suç örgütüne mensup 18 şüpheli yakalandı.

Büyükçekmece ve Esenyurt ta suç örgütü operasyonu! 37 adrese eş zamanlı baskın, 18 şüpheli yakalandı 2

Operasyonda 5 ruhsatsız tabaca, çalıntı motosiklet, 19 fişek, av tüfeği, 3 şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Büyükçekmece ve Esenyurt ta suç örgütü operasyonu! 37 adrese eş zamanlı baskın, 18 şüpheli yakalandı 3
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 15 zanlı adliyeye sevk edildi, diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, iş yerlerine ve ikametlere yönelik silahlı saldırıları cep telefonu ve güvenlik kameralarınca kaydedildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

