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Büyükçekmece’de korkutan tarla yangını: Dumanlar metrelerce yükseldi

Büyükçekmece’de çıkan yangında yüzlerce dönümlük tarla ve makilik alan küle döndü.Yangın, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi’nde bulunan tarlalarda çıktı.

Büyükçekmece’de korkutan tarla yangını: Dumanlar metrelerce yükseldi

Büyükçekmece’de çıkan yangında yüzlerce dönümlük tarla ve makilik alan küle döndü.

Büyükçekmece’de korkutan tarla yangını: Dumanlar metrelerce yükseldi 1

Yangın, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi’nde bulunan tarlalarda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki tarlalara ve makilik alana sıçradı.

Büyükçekmece’de korkutan tarla yangını: Dumanlar metrelerce yükseldi 2

Durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, yangın nedeniyle oluşan duman onlarca metrelerce yükselterek çevredeki ilçelerden görüldü.

Büyükçekmece’de korkutan tarla yangını: Dumanlar metrelerce yükseldi 3

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Büyükçekmece
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