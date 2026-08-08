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Büyükşehir Harmancık’ta da yolları yeniliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede sürdürdüğü ulaşım teyakkuzu çerçevesinde Harmacık ilçesinde 5 mahallenin yollarını yenileme çalışmalarına hız verdi.Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol yenileme çalışmalarında vites yükseltildi.

Büyükşehir Harmancık’ta da yolları yeniliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede sürdürdüğü ulaşım teyakkuzu çerçevesinde Harmacık ilçesinde 5 mahallenin yollarını yenileme çalışmalarına hız verdi.
Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol yenileme çalışmalarında vites yükseltildi. Başkan Vekili Biba’nın göreve geldiği 10 Nisan’dan bugüne kadar geçen süre zarfında ulaşım yatırımlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 12 kat artıran Büyükşehir Belediyesi, Bursa genelinde ulaşım ağını güçlendirmek için teyakkuza geçti.

10 kilometrelik sathi kaplama

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yeşilyurt, Hopandanişment, Köçekleri, Nalbat ve Okçular mahallerinde yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yeşilyurt ile Hopandanişment arasındaki 3 kilometrelik yol, Hopandanişment mezarlık yolundaki 1,5 kilometrelik güzergâh, Hopandanişment ile Köçekler arasındaki 3 kilometrelik yol ve Nalbant ile Okçular arasındaki 2 kilometrelik hatta sathi kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor.

Muhtardan Büyükşehir’e teşekkür

Hopandanişment Mahalle Muhtarı Seyfettin Eken, mahallelerinin önemli bir ihtiyacının karşılandığını belirterek, yol çalışmalarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Veysel Altın da yolların daha kullanışlı hale geldiğini ve ulaşım konforunun arttığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Harmancık’ta da yolları yeniliyor 1

Büyükşehir Harmancık’ta da yolları yeniliyor 2

Büyükşehir Harmancık’ta da yolları yeniliyor 3

Büyükşehir Harmancık’ta da yolları yeniliyor 4

Büyükşehir Harmancık’ta da yolları yeniliyor 5

Büyükşehir Harmancık’ta da yolları yeniliyor 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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