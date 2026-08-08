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Çevreci girişimlere 6,5 milyon TL destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda, temiz enerji alanlarında faaliyet gösteren girişimlere yönelik 6,5 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağını bildirdi.Bakan Kacır, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, teknoloji odaklı girişimlerin küresel ölçekte büyümesini desteklemeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Çevreci girişimlere 6,5 milyon TL destek

Bakan Kacır, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, teknoloji odaklı girişimlerin küresel ölçekte büyümesini desteklemeyi sürdürdüklerini vurguladı. Kacır, paylaşımında çevreci girişimlere 6,5 milyon TL’ye kadar destek sağlayacaklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı ile temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyoruz. Program kapsamında, TEKMER işletici kuruluşları ile GO sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon TL’ye kadar destek sağlayarak, bünyelerindeki girişimlerin uluslararası büyümelerini sağlayacak hızlandırma programlarının hayata geçirilmesini destekleyeceğiz. Bu destek sayesinde girişimlerin yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarına erişimlerinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz.”

Kacır, programa 30 Ağustos 2026 tarihe kadar http://kosgeb.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabileceğini belirtti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Fatih Kacır
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