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Buzağıyı ısıtmak isterken samanlığı yaktı

Tokat’ın Niksar ilçesinde buzağıyı ısıtmak için yakılan ateş, samanlıkta yangına neden oldu.

Buzağıyı ısıtmak isterken samanlığı yaktı

Niksar ilçesi Bilgili köyünde gece saatlerinde meydana gelen yangın, köy sakinleri arasında büyük paniğe yol açtı. H.Ö.’e ait samanlıkta, iddiaya göre buzağıyı ısıtmak amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkarak alevlere dönmesi felakete neden oldu. Yangının hızlı bir şekilde yayıldığını fark eden köy halkı, durumu hemen yetkililere bildirdi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle samanlık kullanılamaz hale geldi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tokat
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