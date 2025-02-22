Buzlanan yolda kayan işçi servisine halk otobüsü çarptı; o anlar kamerada!

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Kumla Caddesi üzerinde meydana geldi. Kar nedeniyle buzlanan yolda seyir halinde olan işçi servisi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ortasında yan durdu.

KAZA ANI KAYDEDİLDİ!

Aynı yönde ilerleyen halk otobüsü de buzlanma nedeniyle duramayıp, işçi servisine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır