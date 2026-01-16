HABER

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yurdun 17 Ocak’tan itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına gireceği, 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, bölge genelinde buzlanma ve don hadisesi beklendiğini bildirerek vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkemizin 17 Ocak 2026 Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Bölgemiz genelinde soğuk havanın 22 Ocak 2026 Perşembe gününe kadar etkisini devam ettirerek, kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklenmektedir. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

