BYD'nin alt markası dünya rekoru kırdı! En hızlı elektrikli otomobil oldu

Elektrikli otomobil rekabeti, hız ve teknoloji sınırlarını zorlayan yeni bir döneme girdi. Dünyanın önde gelen üreticileri performans odaklı modelleriyle sahneye çıkarken, Çinli otomotiv üreticisi BYD’nin premium alt markası YANGWANG, U9 Track Edition ile dikkat çekici bir rekora imza attı.

DÜNYANIN EN HIZLI ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ

BYD’nin üst segmente odaklanan alt markası YANGWANG'ın U9 Track Edition isimli otomobili, Almanya’daki ATP Automotive Testing Papenburg test pistinde 472,41 km/s hıza ulaşarak elektrikli araçlarda yeni dünya hız rekorunu kırdı. Böylece araç, dünyanın en hızlı elektrikli otomobili oldu.

Rekor, geçtiğimiz yılın elektrikli araç dünya hız rekorunu da elinde bulunduran Alman profesyonel pilot Marc Basseng tarafından kırıldı. Basseng testin ardından yaptığı açıklamada, “Geçen yıl zirveye ulaştığımı düşünmüştüm. Bu kadar kısa sürede kendi rekorumu tekrar kırmayı hiç beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

YANGWANG U9 TRACK EDITION'IN ÖZELLİKLERİ

YANGWANG U9 Track Edition, halihazırda Çin’de satışta olan YANGWANG U9’un üzerine inşa edildiği e4 Platformu ve DiSus-X çekirdek teknik mimarisine dayanıyor. Dünyanın ilk seri üretilmiş 1200V ultra yüksek voltajlı araç platformunu barındıran otomobilde aşırı koşullar için optimize edilmiş bir ısı yönetim sistemi bulunuyor.

YANGWANG U9 Track Edition’ın e4 Platformu, 30.000 rpm motorlara sahip dünyanın ilk dört motorlu sistemi olarak tanımlanıyor. Her motor 555 kW maksimum güç sağlarken, sistemin toplam çıkışı ise 3.000 PS’nin üzerinde oluyor. Böylelikle araç ton başına 1.217 PS güç-ağırlık oranına ulaşıyor.