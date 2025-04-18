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Cadde ortasında ilginç görüntüler! Araç trafiğine kapanınca yere yatıp güneşlendi...

Bartın’da araç trafiğine kapatılan Şadırvan Caddesi’nde ilginç görüntüler oluştu.

Cadde ortasında ilginç görüntüler! Araç trafiğine kapanınca yere yatıp güneşlendi...
Çiğdem Sevinç

Bartın’da araç trafiğine kapatılan Şadırvan Caddesi’nde ilginç görüntüler oluştu. Kapatılan yolda bir genç sere serpe yatıp güneşlenirken çocuklar ise top oynadı.
Bartın’da 18 yıl önce trafiğe kapatılan Hükümet Caddesi’nden sonra Şadırvan caddesi de 2 gün önce trafiğe kapandı. Çevredeki bazı yolların seyir güzergahı değiştirilirken, bazı yollar çift yönlü yapılarak, uyarı tabela ve trafik levhaları değiştirildi. Polis ve zabıta ekiplerinin yönlendirdiği trafikte, araç parkları ve beklemeler nedeniyle zaman zaman sıkışma yaşandı. Yaklaşık 3 gün sürecek olan denemenin ilk 2 günün de yapılan gözlemlerde ise genel anlamda başarılı bir sonuç elde edildiği öğrenildi. Eksiklerin de tek tek belirlendiği deneme ise Salı gününe uzatıldı.

Uygulamadan en çok memnun olan ise çocuklar ve gençler oldu.

Trafiğe kapatılan yolda sere serpe yatan bir genç ise güneşin keyfini çıkardı. Gencin o anları ise çevredeki vatandaşların da ilgisini gördü.

Öte yandan araçların çekilmesi ile sessizliğe bürünen cadde ise çocuklara kaldı. 2 arkadaş, cadde ortasında top oynadı.

Cadde ortasındaki araç yolundan artık araç geçmemesine rağmen insanların büyük kısmının ise yürürken yolun kenarındaki kaldırımları tercih etmesi de dikkat çekti.
Öte yandan Salı gününe kadar uzatılan denemelerin başarılı sonuçlanması halinde ise Şadırvan Caddesi’nin daima olarak trafiğe kapatılacağı ve araç trafiğinin çevre yollarda yapılan değişiklikle belirlenen güzergahlardan devam edeceği belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın
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