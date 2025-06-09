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Cadde ortasında kemerli bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çankırı'da husumetli şahıslar arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kemer ve bıçakla saldırdı. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Cadde ortasında kemerli bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, Aksu Mahallesi Kastamonu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan T.Ç., A.Ç. ve T.D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar, kemer ve bıçakla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında T.D., T.Ç.'yi karın ve bacak bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. T.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kavga anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı
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