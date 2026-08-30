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Cadde ortasında saldırıya uğrayan genç yaralandı

Adıyaman’da bir genç, yürüdüğü sokakta 3 şahsın saldırısına uğrayarak yaralandı.

Cadde ortasında saldırıya uğrayan genç yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi üzerinde bir genç kimliği belirsiz 3 şahsın saldırısına uğradı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken ismi öğrenilemeyen genç darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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