HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cadde üzerinde 2 saat boyunca alarmı çalan otomobilin sahibi bulunamadı

Manavgat'ta minibüs durağına bırakılan ve yaklaşık 2 saat alarmı çalmasına rağmen sahibine ulaşılamayan otomobil, çekici ile yediemin otoparkına çekildi. Araca, yasak yere park nedeniyle 933 TL para cezası kesildi.

Cadde üzerinde 2 saat boyunca alarmı çalan otomobilin sahibi bulunamadı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan minibüs durağına sürücüsü tarafından park edilen 35 AIL 116 plakalı otomobilin alarmı kısa süre sonra bilinmeyen bir nedenle çalmaya başladı. Minibüs durağının yakınında bulunan esnaf, sahibinin kısa sürede geleceği düşüncesiyle çalan alarma katlanırken, geçen 2 saatlik sürede araç sahibi gelmeyince durumdan rahatsız olan vatandaşlar Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine haber verdi.

SAHİBİ ARAÇ ÇEKİLDİKTEN SONRA GELDİ

Aracın bulunduğu yere gelen trafik ekibi, tüm çabalarına rağmen otomobili bırakan kişiye ulaşamayınca aracı bulunduğu yerden kaldırmak için çekici çağırdı. Caddeye gelen çekici, alarmı çalmakta olan otomobili yükleyerek yediemin otoparkına götürdü. Aracın bırakılma anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin otoparka çekilmesinden kısa süre sonra gelen araç sürücüsü otomobilini geri almak üzere yediemin otoparkına gitti.

Öte yandan, araca yasak yere park etmekten 933 TL para cezası uygulandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi!SON DAKİKA | İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi!
Büyükşehir kütüphanelerinde ilk 4 ayda ziyaretçi sayısı yarım milyonu geçtiBüyükşehir kütüphanelerinde ilk 4 ayda ziyaretçi sayısı yarım milyonu geçti

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alırken... 'İlçe seçimine göre binlerce lira kar edilebiliyor'

Altın alırken... 'İlçe seçimine göre binlerce lira kar edilebiliyor'

Özel ile çocuk arasında dikkat çeken 'Ali Koç' diyaloğu

Özel ile çocuk arasında dikkat çeken 'Ali Koç' diyaloğu

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Sıfır aldığı aracı 17 yıldır kullanamıyor! Vergisini hala ödediği arabası gözünün önünde çürüdü

Sıfır aldığı aracı 17 yıldır kullanamıyor! Vergisini hala ödediği arabası gözünün önünde çürüdü

Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı

Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı

Valizinden 6 bin tane çıktı: Savunması pes dedirtti!

Valizinden 6 bin tane çıktı: Savunması pes dedirtti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.