Caddeyi trafiğe kapattıran şüpheli valiz ihbarı asılsız çıktı

Konya’nın en işlek caddelerinden birisinde kaldırıma bırakılan valiz polis ekiplerini alarma geçirdi.Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi Şerafettin Caddesi kavşağında yaşandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi Şerafettin Caddesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bulunan şüpheli valiz ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese gelen polis ekipleri ilk olarak caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları da adrese gelirken, özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemede valizin boş olduğunu tespit etti. Ekipler incelemek için valizi alırken, caddede trafik tekrar açıldı.

Caddeyi trafiğe kapattıran şüpheli valiz ihbarı asılsız çıktı 4

Anahtar Kelimeler:
ihbar
