Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!

Kâğıthane’de Cadılar Bayramı partisinden dönen sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman, trafikte tartıştığı 3 kişiyle yeniden karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada silah çeken araçtaki Muhammet K., Ataman’a ateş açtı. Ağır yaralanan Ataman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerinin gözaltına aldığı 3 şüpheliden Muhammet K. tutuklandı.

Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!

İstanbul Kâğıthane’de trafikte başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman (22), Cadılar Bayramı partisinden dönerken çıkan kavgada vurularak ağır yaralandı.

İddiaya göre sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman, kız arkadaşları Beyza Gizem A. (23) ve İrem S. (19) ile Cadılar Bayramı partisine katıldı. Akşam saatlerinde partiden çıkarak araçlarına binen 3 arkadaş, evlerine dönmek üzere yola çıktı. Trafikte ilerleyen Ataman, bir araç sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! 1

Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, 5 dakika sonra olay yerine geri gelen Ataman, esnaf oldukları öğrenilen 3 kişinin önünü kesti.

TARTIŞTIĞI KİŞİLERİN ÖNÜNÜ KESTİ

Ataman ve kız arkadaşları, araçtan indirmeye çalıştıkları gruba saldırınca aralarında kavga çıktı. Ataman ve kız arkadaşları araçtakileri yumruk ve tekmelerle darbederken, aracın içerisinden inen 1 kişi, silah çekerek Ataman’a ateş açtı. Olay sırasında tek kurşunla ağır yaralanan Ataman kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! 2

SOSYAL MEDYA FENOMENİ AĞIR YARALI

Olayın ardından şüpheliler kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ataman, ambulansla Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ataman’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! 3

KAĞITHANE POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Ataman’ın kız arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Kız arkadaşları ifadelerinde, siyah renkli aracın içerisinde bulunan 3 kişiyle olaydan yaklaşık 5 dakika önce aralarında tartışma başladığını, daha sonra caddede tekrar karşılaşıp tartışma yaşadıklarını, ardından da araçtaki şüphelinin ateş ettiğini ve olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi.

Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! 4

SUÇUNU İTİRAF ETTİ; SİLAHI MEZARLIĞA ATTIĞINI SÖYLEDİ

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Emirhan Y. (18), Ömer Faruk Y. (18) ve Muhammet K. oldukları tespit edildi. Şirintepe Mahallesi’nde bir sokakta olduklarını tespit eden Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri şüphelileri yakaladı. Ateş açanın kendisi olduğunu itiraf eden Muhammet K., ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı. Olayda kullandığı silahı mezarlığa attığını söylemesi üzerine polis mezarlıkta arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren aramalarda silah bulunamadı.

Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! 5

ATEŞ AÇAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadesi alındı. Hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem başlatılan Muhammet K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Muhammet K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin poliste suç kayıtlarının olmadığı öğrenilirken, olayda ağır yaralanan Recep Burhan Ataman’ın ise 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye atılması', 'Trafik güvenliğini tehlikeye atma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından poliste suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

