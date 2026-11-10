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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 8 gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cafer Mahiroğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sekiz kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 8 gözaltı kararı!
Ufuk Dağ

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Cafer Mahiroğlu
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