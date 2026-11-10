Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! 10 Kasım töreni başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki korteje, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer siyasi isimler katılıyor.

ERDOĞAN: "BU CENNET VATANI İHYA ETMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından ön çıkanlar şu şekilde:

"Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."