Kura çekiminde ilginç an! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Allah Allah' dedi, kura yeniden çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, millete hizmet etmek üzere yeni görev yerlerine uğurlayacakları kaymakam adaylarının heyecanını yürekten paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bazı kaymakam adaylarının kura çekimlerini gerçekleştirdi. Bir kura çekiminde ise dikkat çeken anlar yaşandı.

KURA YENİLENDİ

Yeni kaymakamın kurasını çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan tayin yerini önce Konya/Altınekin olarak açıkladı. Erdoğan'ın sözlerinden sonra araya giren yetkililer kaymakamın eşinin Konyalı olduğunu söyleyerek kuranın yenilenmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Allah Allah" tepkisi sonrası salonda gülüşmeler oldu. Erdoğan, "Eşi Konyalıymış yenileyim diyorlar. Yenileyelim." diyerek bir daha kura çekti. Kaymakamın yeni görev yeri Eskişehir Alpu olarak açıklandı.