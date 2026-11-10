HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yolcuların gözü önünde minibüs şoförüne 8 kurşunlu infaz

İzmir'in Tire ilçesinde, minibüs şoförü 59 yaşındaki Deniz Fakı, yolcularının gözü önünde 63 yaşındaki Hüseyin Ş. tarafından tabancayla öldürüldü. Hüseyin Ş.'nin, arsasını satın alan Fakı'dan parasının bir bölümünü alamadığı için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Yolcuların gözü önünde minibüs şoförüne 8 kurşunlu infaz

İzmir'de olay, sabah saatlerinde Tire Devlet Hastanesi yakınlarındaki minibüs durağında meydana geldi. Minibüsüyle Tire-İzmir hattında yolcu taşıyan Deniz Fakı (59), durağa yanaşıp yolcuların inmesi için kapıyı açtı.

YOLCULARIN ÖNÜNDE 8 KURŞUN

Bir süre sonra kendisi de aracından inen Deniz Fakı'ya, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Hüseyin Ş. (63) tarafından yolcuların gözü önünde peş peşe 8 el ateş edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Deniz Fakı, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin Ş. koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada nöbet değişimden dönen jandarma ekipleri olaya müdahale ederek Hüseyin Ş.'yi yakaladı.

Yolcuların gözü önünde minibüs şoförüne 8 kurşunlu infaz 1

CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Hüseyin Ş., polis ekiplerine teslim edildi. Fakı'nın cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

CİNAYETİN NEDENİ ALACAK-VERECEK

Hüseyin Ş.'nin bir süre önce arsasını sattığı Fakı'dan parasının bir bölümünü alamadığı, bu nedenle taraflar arasında husumet oluştuğu ileri sürüldü.

Yolcuların gözü önünde minibüs şoförüne 8 kurşunlu infaz 2

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kura çekiminde ilginç an! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Allah Allah' dedi, kura yeniden çekildiKura çekiminde ilginç an! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Allah Allah' dedi, kura yeniden çekildi
Kanada'dan Rusya'ya 38 kuruluş ve 24 kişiyi kapsayan yeni yaptırım kararıKanada'dan Rusya'ya 38 kuruluş ve 24 kişiyi kapsayan yeni yaptırım kararı

Anahtar Kelimeler:
İzmir silahlı saldırı otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Emre Belözoğlu girişleri herkese yasakladı! Samandıra'da kurallar sil baştan

Emre Belözoğlu girişleri herkese yasakladı! Samandıra'da kurallar sil baştan

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.