Yolcuların gözü önünde minibüs şoförüne 8 kurşunlu infaz

İzmir'de olay, sabah saatlerinde Tire Devlet Hastanesi yakınlarındaki minibüs durağında meydana geldi. Minibüsüyle Tire-İzmir hattında yolcu taşıyan Deniz Fakı (59), durağa yanaşıp yolcuların inmesi için kapıyı açtı.

YOLCULARIN ÖNÜNDE 8 KURŞUN

Bir süre sonra kendisi de aracından inen Deniz Fakı'ya, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Hüseyin Ş. (63) tarafından yolcuların gözü önünde peş peşe 8 el ateş edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Deniz Fakı, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin Ş. koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada nöbet değişimden dönen jandarma ekipleri olaya müdahale ederek Hüseyin Ş.'yi yakaladı.

CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Hüseyin Ş., polis ekiplerine teslim edildi. Fakı'nın cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

CİNAYETİN NEDENİ ALACAK-VERECEK

Hüseyin Ş.'nin bir süre önce arsasını sattığı Fakı'dan parasının bir bölümünü alamadığı, bu nedenle taraflar arasında husumet oluştuğu ileri sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır