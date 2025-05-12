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Çağın yeni hastalığı: Karaciğer yağlanması! Son 30-40 yılda giderek artıyor! Karaciğer yağlanması neden olur? Uzmanlardan uyarılar...

Günümüzde hızla artan obezite, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve artan alkol tüketimi, karaciğer yağlanmasını önemli bir sağlık sorunu haline getirdi. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, karaciğer yağlanmasının son yıllarda endişe verici şekilde yaygınlaştığını belirterek, bu durumun ciddi sağlık risklerine yol açabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Bilgiç, hastalığın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri açıkladı. Detaylar haberimizde...

Çağın yeni hastalığı: Karaciğer yağlanması! Son 30-40 yılda giderek artıyor! Karaciğer yağlanması neden olur? Uzmanlardan uyarılar...

Son yıllarda şişmanlık yani obezitenin artması, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve alkol tüketiminin artması bu sorunun temel sebepleri arasındadır” dedi. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, karaciğer yağlanmasının sebeplerini ve risklerini anlattı.

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ÜÇ FARKLI YAĞLANMA TİPİ BULUNUYOR

Karaciğer yağlanmasının üç ana başlık altında incelendiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, “Birincisi, Non-alkolik karaciğer yağlanmasıdır. Bu tür yağlanma genellikle obezite ve diyabet hastalarında görülür. Ancak genetik yatkınlık nedeniyle zayıf bireylerde de ortaya çıkabilir. İkinci olarak alkolik karaciğer yağlanması gelir. Alkolün uzun süreli ve düzenli olarak tüketilmesi sonucu ortaya çıkar. Üçüncüsü ise metabolik karaciğer yağlanmasıdır. Bu yağlanma, bazı hastalıklarla birlikte gelişen metabolik sendromun bir parçasıdır” dedi.

"SON 30-40 YILDA KARACİĞER YAĞLANMASININ GİDEREK ARTIYOR"

Prof. Dr. Bilgiç, karaciğer yağlanmasının günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biri haline geldiğini belirtti. Son 30-40 yılda karaciğer yağlanmasının giderek arttığına dikkat çeken Bilgiç, bu artışın temel nedenleri hakkında şunları söyledi:“Karaciğer yağlanması günümüzün hastalığıdır. Son yıllarda şişmanlık yani obezitenin artması, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve alkol tüketiminin artması bu sorunun temel sebepleri arasındadır. Obezitenin artması, karaciğer yağlanması vakalarını da beraberinde getirmektedir.”

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"KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİ VERMEDEN İLERLEYEBİLİYOR"

Karaciğer yağlanmasının belirti vermeden de ilerleyebileceğine değinen Prof. Dr. Bilgiç, bu durumun özellikle yüksek risk taşıyan bireylerde daha tehlikeli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Bilgiç, “Karaciğer yağlanması bazen hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir. Hastalar genellikle sağ üst kadranda dolgunluk ve ağrı hissiyle bize başvururlar. Ancak birçok vakada yapılan kan testlerinde veya başka nedenlerle çekilen ultrasonografide rastlantısal olarak tespit edilir. En riskli gruplar ise diyabet, alkol tüketimi ve obezitenin bir arada görüldüğü bireylerdir” dedi.

"KARACİĞER YETMEZLİĞİNE DÖNÜŞEBİLİR"

Son yıllarda karaciğer yağlanmasının karaciğer sirozu ve yetmezliğinin en önemli sebeplerinden biri haline geldiğini ifade eden Prof. Dr. Bilgiç, “25 yıldır hekimlik yapıyorum. Eskiden karaciğer sirozunun en sık sebebi hepatit B ve C iken, günümüzde karaciğer yağlanması bu hastalıkların yerini almaktadır. Bu da gösteriyor ki, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi karaciğer sağlığını korumada kritik rol oynamaktadır” dedi.

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KARACİĞER YAĞLANMASI EVRELERİ

Karaciğer yağlanmasının ultrasonografi ile değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Yılmaz “Ultrasonografide karaciğer yağlanması üç evrede incelenir: Steatoz 1 (S1), Steatoz 2 (S2) ve Steatoz 3 (S3). En ileri evre S3 olarak tanımlanır. Ayrıca karaciğerin sertliğini ve yağ miktarını ölçmek için Fibroscanadı verilen bir cihaz kullanıyoruz. Bu cihaz yardımıyla karaciğer yağlanması kantitatif olarak değerlendirilmektedir” diye konuştu.

(DHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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