Çağla Öz Tançalan gözaltına alındı! Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı

Van'da gösterişli düğünü ve düğünde takılan yüksek miktardaki altın, döviz ve paralarla gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Son gelişmeye göre Öz Tançalan'ın İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği görkemli düğünde geline takılan kilolarca altınla gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın 9 Eylül tarihli MASAK raporunda Tançalan’ın 115 milyon liralık hesap trafiği tespit edildi.