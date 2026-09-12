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Çağla Öz Tançalan gözaltına alındı! Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Tançalan'ın İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Çağla Öz Tançalan gözaltına alındı! Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı
Recep Demircan

Van'da gösterişli düğünü ve düğünde takılan yüksek miktardaki altın, döviz ve paralarla gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

Çağla Öz Tançalan gözaltına alındı! Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı 1

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Son gelişmeye göre Öz Tançalan'ın İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Çağla Öz Tançalan gözaltına alındı! Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı 2

MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği görkemli düğünde geline takılan kilolarca altınla gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın 9 Eylül tarihli MASAK raporunda Tançalan’ın 115 milyon liralık hesap trafiği tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Vanlı Kara Haydar
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