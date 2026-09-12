MHP'li isimden dikkat çeken sözler! "Türk devleti kararlıdır, bu istikametten dönüş yok"

MHP Bursa İl Başkanlığı’nın 15’inci Olağan Kongresi, Genel Sekreter ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın katılımıyla gerçekleşti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve BTSO Başkan Adayı Özer Matlı ile çok sayıda partili katıldı. Muhammet Tekin’in MHP Bursa İl Başkanlığı görevini Mehmet Emin Özcanbaz'a devrettiği kongrede konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 46 yıl geçtiğini, başta Alparslan Türkeş olmak üzere, şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, “MHP beka ve birlik söz konusu olduğunda hiçbir zaman sorumluluk almaktan kaçmadı, yeri geldiğinde bu uğurda serden geçti. Milliyetçi ülkücü hareket her zaman Türkiye üzerindeki senaryoları yırtıp atacak cesaret ve kararlılığı gösterdi” ifadelerini kullandı.

"SONA YAKLAŞMAKTADIR"

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı tarihi çağrının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bir devlet politikası halini aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye hedefiyle tarihin akışı değişmiş, terörizmden beslenen sinsi odakların ülkemizde ve bölgemizde hareket alanı daralmıştır. Terörsüz Türkiye, milli bir mefkure, tarihin akışını değiştiren stratejik bir hedeftir. Yaklaşık 2 yıl içerisinde birçok önemli eşik aşılmıştır. Terörsüz Türkiye, milli bir mefkure, tarihin akışını değiştiren stratejik bir hedeftir. Yaklaşık 2 yıl içerisinde birçok önemli eşik aşılmıştır. Son olarak terör örgütünün Suriye kolu olan SDG/YPG'nin feshi süreciyle önemli bir aşamaya gelinmiştir. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerimiz neticesinde, terör bataklığı kurutulmakta, bölgemizdeki istikrarsızlık iklimi sona yaklaşmaktadır. Türkiye, kadim bir devlet aklı ile kendi iç cephesini güçlendirmiş, bölgemize umut olmuş ve mücavir coğrafyalarımızdan yönelecek terörizm tehdidini bertaraf etmiştir."

Terörsüz Türkiye stratejisiyle hem ülke hem de bölge için yeni bir dönemin kapılarının açıldığını söyleyen Büyükataman, “Türkiye'nin bu kutlu istikamette kararlılıkla ilerlemesi, elbette İsrail'i ve bölgemizi bir savaş sahası olarak gören emperyalist barbarlığı rahatsız etmektedir. Çünkü Terörsüz Türkiye, emperyalizmin terör devleti projesini tedavülden kaldırmış, Siyonizm'in Suriye üzerinden ülkemizi tehdit eden kanlı hesaplarını suya düşürmüştür. İsrail, Terörsüz Türkiye hedefimizi sekteye uğratmak için her türlü tuzağı kurmakta, savaş ve istikrarsızlığı bölgemizin tamamına yaymaya çalışmaktadır” diye konuştu.

"BARIŞÇIL YAKLAŞIMLARIMIZ KİMSEYİ ŞIMARTMAMALIDIR"

Yunanistan'ın İsrail'in kışkırtmalarıyla Türkiye'ye karşı saldırgan tutumunu artırdığını ve her türlü provokasyonu denediğini de vurgulayan Büyükataman, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni asla yalnız bırakmayacağını söyledi. Büyükataman, tüm dünyanın bunu böyle bilmesi gerektiğini, gerektiğinde tarihin tekerrür edeceğini ifade ederek, “Yunanistan, Türkiye'ye karşı kullandığı tehdit diline ve hasmane tavrına tavsiyemiz odur ki bir an evvel son vermelidir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışı savunan bir politika izlemektedir. Barışçıl yaklaşımlarımız, kimseyi şımartmamalıdır” dedi.

"ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİNİN DEĞİŞECEĞİ YALANINI SÖYLÜYORLAR"

Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan partileri de eleştiren Büyükataman, şöyle konuştu:

“Çıkıp utanmadan Terörsüz Türkiye'nin bir bölünme projesi olduğunu iddia ediyorlar. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişeceği iddiasında bulunuyorlar. Terörle pazarlık yapıldığı, teröre taviz verildiği iftirasını utanmadan atıyorlar. 'Terörle mücadeleden vazgeçiliyor, teröristler affediliyor' diye karalama kampanyası yürütüyorlar. Soruyoruz, 2019 yerel seçimlerinde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 2024 yerel seçimlerinde ve 16 Nisan 2017 referandumunda terör örgütünün siyasi uzantısıyla ittifak ve iş birliği yapan siz değil miydiniz? O günlerde siyasi menfaatleriniz için terörün uzantılarıyla aynı safta dizilirken rahatsız olmuyordunuz da şimdi terörün kökünü kazıyacak olan bu kutlu hedeften mi rahatsız oluyorsunuz? Terörsüz Türkiye ile milli birlik güçlendi, terörle hiçbir pazarlık yapılmadan bölücü terör örgütü kendisini feshetti. Anayasa'nın ilk 4 maddesi, egemenlik hakları ve Türk kimliğinden hiçbir taviz verilmedi. Tüm bu tablo karşısında İP ve peşine takılanlara soruyoruz, şimdi hangi yüzle milletimizin huzuruna çıkacaksınız? Bu alçak kara propagandayı hangi dış güçlerin nam ve hesabına yürütüyorsunuz?"

"BU İSTİKAMETTEN DÖNÜŞ YOK"

Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'nin terörden bütünüyle arındırılması, terörün yeniden zemin bulacağı siyasi ve sosyolojik alanların kalıcı bir şekilde kurutulması tek gayedir. Terörün son bulmasıyla ekonomik ve sosyal hayatımız canlanacak, her alanda kalkınmamız hızlanacak, içeride milli birliğimiz pekiştikçe dışarıda elimiz daha da güçlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti, karşısına çıkan bütün riskleri ve fırsatları doğru okuyan muktedir bir devlettir. Ülkemiz, bölgesel krizlerden güçlenerek çıkacak, küresel düzende hak ettiği konuma gelecektir. Yeni yüzyıl, terör belasından kurtulmuş, bölgesinde istikrarın adresi, enerji ve ticaret yollarının hakimi lider ülke Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. İstikamet bellidir. Türk devleti kararlıdır. Bu kutlu istikametten dönüş yoktur. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz başarılacak, süper güç Türkiye'ye mutlaka ulaşılacaktır."

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır