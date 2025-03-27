Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde Ali Çorman'a ait tek katlı evin önüne gece saatlerinde gelen çakal, balkondaki tepsiyi alıp götürdü. Olay, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çakalın korkulukların arasından evin balkonuna girdiği, korkuluklardan geçtiği sırada tepsiyi ağzından düşürdüğü, bir süre sonra dönerek tepsiyi alıp uzaklaştığı görüldü. Çorman, kedilere yiyecek vermek için kullandığı tepsinin hırsızlar tarafından çalınmış olabileceğini düşündüğünü ancak kameraları izlediğinde çakalın alıp götürdüğünü gördüğünü belirterek, "Çakalın tepsiyi ekmek zannederek aldığını tahmin ediyorum" dedi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır