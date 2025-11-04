Çakal, fotokapana yakalandı

Köpekgiller (Canidae) familyasına dahil, küçük avcı ve leşçil canlı olan, boyları 30–35 santimlik kuyruklarıyla birlikte 85–95 santimetre, ağırlıkları ise 7-11 kilogram arasında değişen çakal, kentte Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana yansıdı.

‘SONBAHAR HALISI VE YARAMAZ MİSAFİR’

Ormandaki ağaçlardan dökülerek örtü haline gelen sonbahar yaprakları üstünde yuvarlanan çakalın görüntüleri, DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, “Sonbahar Halısı ve Yaramaz Misafir. Sonbahar, tüm renklerini cömertçe sergilerken, fotokapanımız bu keyifli anı yakaladı. Altın rengi yapraklardan oluşan yumuşak halının üzerinde yuvarlanan, oyunlar oynayan bu çakal, yaban hayatının en filtresiz ve anlık hallerinden birini bize gösteriyor. Onların evi olan bu doğayı korumak, bu anların tanığı olmaya devam edebilmemiz için en büyük sorumluluğumuz” ifadeleriyle paylaşıldıKaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır