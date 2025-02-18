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  4. Çakar lamba cezaları hız kesmeden devam ediyor: Mersin’de yakalandı 138 bin TL ceza kesildi!

Çakar lamba cezaları hız kesmeden devam ediyor: Mersin’de yakalandı 138 bin TL ceza kesildi!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
18.02.2025 09:20
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Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı trafik denetimi sırasında, ön panjur kısmına yetkisiz olarak çakar lamba takılı bir araç durduruldu. İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, Mersin - Tarsus Otoyolunda yürütülen denetim sırasında, trafikteki kurallara uymayan ve potansiyel tehlike arz eden bir aracı tespit etti.

Çakar lamba cezaları hız kesmeden devam ediyor: Mersin’de yakalandı 138 bin TL ceza kesildi!

Çakar lambaların, yalnızca yetkili kamu görevlilerinin ve bazı acil hizmet araçlarının kullanımına izin verildiği herkes tarafından bilinen bir kuraldır. Ancak, bazı sürücüler bu kuralı ihlal ederek, araçlarına çakar lamba takmakta ve bu şekilde trafikte daha hızlı hareket etmeye çalışmaktadır. Çakar lamba, trafik düzenini bozarak ciddi güvenlik tehditleri oluşturabilir.

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138 BİN TL CEZA

Jandarma ekiplerinin tespit ettiği bu ihlali değerlendiren yetkililer, araç sahibine toplamda 138 bin 172 TL tutarında bir ceza uyguladı. Ayrıca, araç trafikten 30 gün süreyle men edildi.

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Bu uygulama, sadece bu sürücüyü değil, toplumdaki diğer araç sahiplerini de trafik kurallarına uymaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

İl Jandarma Komutanlıkları, trafik düzenini sağlamak ve güvenliği artırmak adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle otoyol denetimlerinde, trafikteki tehlikeli unsurları tespit etmek ve kazaların önüne geçmek adına büyük bir özveriyle görev yapan jandarma ekipleri, böylece halkın güvenliğini ön planda tutuyor.

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JANDARMA’NIN HEDEFİ: GÜVENLİ VE DÜZENLİ TRAFİK

Bu tür denetimler, sadece cezai yaptırımlar uygulamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumu bilinçlendirmeyi de amaçlıyor. Jandarma ekiplerinin bu tür etkinlikleri, toplumda trafik güvenliği bilincini artırarak, kazaların önlenmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

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(İHA)

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Mersin çakar lamba trafik ceza işlemleri
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