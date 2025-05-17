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Çakarlı araçlar, korumalar ve ‘cumhurbaşkanlığında çalışıyorum’ yalanı! Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

İstanbul Kapalıçarşı’da yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Çakarlı araç ve korumalarıyla göz boyayan Ömer Binici, sahte istihbaratçı rolüyle Kapalıçarşı esnafını 100 milyon lira dolandırdı. Kendisini "MİT ve Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bir birimin yöneticisi" olarak tanıtan Binici, alacak-verecek anlaşmazlıklarını çözeceğini iddia ederek büyük bir vurgun yaptı. Binici oyununun ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. İşte detaylar...

Çakarlı araçlar, korumalar ve ‘cumhurbaşkanlığında çalışıyorum’ yalanı! Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

Kapalıçarşı’da büyük oyun! İstanbul'da 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen kritik operasyonda, kendisini Cumhurbaşkanlığı ve istihbarat görevlisi olarak tanıtan Ömer Binici liderliğindeki dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Sabah'ın haberine göre; Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Berk Ö., kendisinden borç para isteyen galerici Ufuk A.'dan 1 kilogram altın karşılığı bir otomobil satın aldı. Berk Ö., altınını alınca otomobili geri verecekti ancak aracın başka bir şahsa ait olduğu ve çek karşılığı el değiştirdiği ortaya çıkınca Berk Ö. büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kaldı.

"DEVLETİN İÇİNDEN GÜÇLÜ BİR ADAM"

Bir başka kuyumcu Garabet S., kendisine yardımcı olabileceğini söyledi ve Berk Ö.'yü 'devlet içinden güçlü bir adam' diyerek Ömer Binici ile tanıştırdı. Binici, kendisini MİT ve Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bir birimin yöneticisi olarak tanıttı.

15,5 MİLYON LİRASINI KAPTIRDI

Korumalar eşliğinde, çakarlı araçlarla ve lüks restoran toplantılarıyla Berk Ö.'yü ikna etmeyi başaran Ömer Binici, önce 100 bin, ardından 300 bin dolar olmak üzere toplam 400 bin dolar aldı. Böylece Berk Ö. tam 15,5 milyon lirasını kaptırdı. Sonrasında bu paranın 30 bin dolarının komisyon olarak Garabet S.'ye verildiği tespit edildi.

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TAM 40 MİLYON TL'LİK VURGUN

Yeşilköy'de restoran sahibi olan bir diğer mağdur İlyas İ. ise kuyumculukta eski iş ortağı olan Murat Ş.'den bir türlü alamadığı 15 kilogram altınını alabilmek için yine Garabet S.'nin aracılığıyla Ömer Binici ile tanıştı. Binici, alacağın tahsili için yüzde 25 komisyon istedi ve ayrıca savcılara verileceği iddiasıyla 120 bin dolar talep etti. Sonrasında, "Cumhurbaşkanlığının şehit ve gazilere özel film projesi" bahanesiyle bağış adı altında 4 milyon TL daha talep edildi.

Mağdur İlyas İ., farklı tarihlerde parçalar halinde toplamda yaklaşık 40 milyon TL verdi. Ömer Binici, mağduru WhatsApp üzerinden sürekli tehdit etti, devlet operasyon görüntüleri gönderdi ve "devletten kaçma, biz devletiz" diyerek korkuttu.

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DEVLET MAKAMLARINI ALET ETTİ

Jandarmanın ulaştığı dijital materyallerde, Binici'nin pek çok mağdurun kimlik ve adres bilgilerini topladığı, kendisini devlet makamlarıyla içli dışlı gösteren kurgu fotoğraf ve videolarla kurbanlarını etkilediği belirlendi.

30 Nisan'da İstanbul Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Binici'nin lüks bir restorana çakarlı araçlarla girdiği sırada operasyon düzenledi. Yanında koruma gibi görünen kişilerle suçüstü yakalanan Binici'nin üzerinden mağdurlardan elde edilen büyük meblağlara dair belgeler ve dijital deliller çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyonluk mağduriyete neden olan Ömer Binici ile Binici'ye mağdurları getirerek aracılık yapan Garabet S. ve iki kişi daha tutuklandı.

Şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken savcılık olayla ilgili yürüttüğü soruşturmaya devam ediyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Kuyumcu MİT Kapalıçarşı son dakika haberler çakar dolandırıcı koruma
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