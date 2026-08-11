Çakmağı çaktı, cayır cayır yaktı! Böyle yangın çıkarmış

Yassıhöyük Mahallesi'ndeki Gordion Antik Kenti yakınında gezen bir kişinin 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla yakarak Beylikköprü Mahallesi yönüne gittiği bildirildi. Bunun üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheli Yunus Emre G.'yi Beylikköprü Mahallesi'nin girişinde otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. (DHA)

TUTUKLANDI

Polatlı'da Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Yunus Emre Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Güler, çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Yunus Emre Güler'in, yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır