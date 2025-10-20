Çal’da 2 mahallede şap tespit edilmesi üzerine 19 mahalle karantinaya alındı

Denizli’nin Çal ilçesinde şap hastalığı alarmı verildi. Hüseyinler ve Dayılar Mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda hastalık tespit edilmesinin ardından Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş kapsamlı karantina kararı alındı. Karantina altına alınan mahalleler: Selcen, Yeşilyurt, İsmailler, Alfaklar, Hançalar, Akkent, Sazak, Şapçılar, Kaplanlar, Kocaköy, Aşağıseyit, Yukarıseyit, Mahmutgazi, İsabey, Yazır, Gelinören ve Süller mahallelerinde hayvan giriş çıkışları tamamen durduruldu. Sadece kesim amacıyla en yakın mezbahaya sevk, ilçe müdürlüğünden alınacak izinle gerçekleştirilebilecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin dikkatli olmaları, gerekli tedbirleri almaları ve hayvanlarda salyalama, topallık veya ağız içi yara gibi belirtiler görülmesi halinde derhal yetkililere bildirimde bulunmaları konusunda uyarıda bulundu. Hastalığın yayılmasını önlemek için bölgede aşılama, dezenfeksiyon ve kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

(İHA)