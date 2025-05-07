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Çaldığı araç arıza yapınca hırsız yakalandı

Bursa’da yolda kalan aracı, yardım etme bahanesiyle çalan hırsız, sadece 10 kilometre kaçabildi. Arızalı araç hırsızı da yolda bırakınca polis ekipleri kıskıvrak yakaladı.

Çaldığı araç arıza yapınca hırsız yakalandı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacivat Mahallesi’nde bozulan araca yardım etmek isteyen şüpheli L.İ. (21), şoför koltuğuna oturdu. ’Vurdurma’ yöntemi ile aracı çalıştıran şüpheli, gaza basarak kayıplara karıştı. Aracı çalınan vatandaş ise bir süre çalınan otomobilinin ardından koşturup yetişemeyeceğini anlayınca durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI MERCEK ALTINA ALINDI

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerası mercek altına alındı. Çaldığı araç ile bir süre gezen L.İ., merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ali Ferruh Yücel Caddesi’ne geldiği sırada çaldığı araç yine stop etti. Çevredekilerden yardım isteyen L.İ., bu sırada aracı takip eden polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. L.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Hırsız
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