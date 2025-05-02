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Çaldığı motosiklet arızalanınca park edip, başka motosiklet çaldı

Hatay'da çaldığı motosiklet arızalanan hırsız, evin bahçesinde park halindeki bir diğer motosikleti çalarak yoluna devam etti. Hırsızın arızalı motosikleti park ettiği ve diğer motosikleti çalarak yoluna devam ettiğin anlar kameraya yansıdı.

Çaldığı motosiklet arızalanınca park edip, başka motosiklet çaldı

Olay, Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde motosiklet avına çıkan hırsız, çaldığı motosikletle gezerken arızalandığını fark etti. Arızalı motosikleti ileride bir noktada park eden hırsız, Ömer Faruk Beyaz'a ait motosikleti evin bahçesinden çaldı. Hırsızın motosiklet avı anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızın çaldığı motosikleti arızalanmasının ardından tekrar çalıştırmaya çalıştığı ve çalıştıramayınca da Beyaz'a ait motoru evin bahçesinden çaldığı görüldü. Polis ekiplerinin araştırmaları sonrasında hırsız kısa sürede yakalanırken motosiklet bulunamadı.

"Sabah ezanında motosikletler vardı ama ezandan sonra çaldılar"

Motosikletinin çalındığı anları anlatan Ömer Faruk Ayaz, "Sabah uyandığımızda motosikletler yoktu. Sabah ezanında motosikletler vardı, ama ezandan sonra çaldılar. Sabah uyanıp çalındığını görünce polislere haber verdik. Evin çevresinde 7 kamera vardı ve görüntüleri emniyet güçleriyle paylaştık. Polislerin hırsızı yakalandığını öğrendik. Biz de kamera kayıtlarını izlememiştik. Hırsız buraya kadar gelmiş, onu da amcam görmüş. Köşede motosikleti çalıştırmayı denerken biz onun olduğunu bilmiyorduk. Köşede bıraktığı motosikleti de çalmış. İki mahalle ötede 2 motosiklet daha çalmış. Hırsız bulundu ama motosikletler ortada yok" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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