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Çalılar budanınca ortaya çıkan pompalı tüfeği polis muhafaza altına aldı

Eskişehir’de çalıların arasına gizlenmiş pompalı tüfek, yapılan budama işlemi ile ortaya çıktı. Silah, polis ekiplerince incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Çalılar budanınca ortaya çıkan pompalı tüfeği polis muhafaza altına aldı

Edinilen bilgiye göre, Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesindeki çalıların arasında bir pompalı tüfek olduğunu fark eden vatandaş, durumu polise bildirdi. Bahse konu adrese gelen polis ekiplerince yapılan incelemede silahın çalıların arasına gizlendiğini belirledi. Yapılan budama çalışmaları ile ortaya çıktığını tahmin edilen tüfeğin küflü ve paslı olduğu görüldü. Silah polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Anaokulu ve ilkokula çok yakın olan bir noktada bulunan silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı, yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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