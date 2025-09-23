Çalınan motosiklet bulundu, şüpheli tutuklandı

Yaşanan olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. isimli vatandaş motosikletini bıraktığı yerde bulamadığını ifade ederek Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi.

Bölgede geniş çaplı kamera görüntülerini inceleyen ve araştırma yapan ekipler, motosikleti F.Y. isimli şahsın çaldığını belirledi. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, F.Y. isimli şahsı motosikletle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır