Samsun’da bina yangınında can pazarı: 8 kişi dumandan etkilendi

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Muhtar Yaşar Keklik Sokak’ta bulunan üç katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yoğun dumana neden oldu.

SAMSUN'DA KORKUTAN YANGIN

Binada yaşayan Irak uyruklu vatandaşlardan bazıları evin içinde mahsur kalırken, bazıları ise korku nedeniyle çatıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çatıya çıkan bazı vatandaşlar merdiven yardımıyla kurtarılırken, binada kalanlar da güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

