Çalışanlar döktü, gariban topladı! Zincir market fiyaskosu sosyal medyada tepki topladı

Çiğdem Sevinç

Ataşehir'de bulunan bir zincir markette kasalarca domatesin çalışanlar tarafından çöpe döküldüğü anlar tepki çekti. Bir vatandaşın kayda aldığı o görüntülerde yaşlı kadının çöpten domates toplaması infiale neden oldu.

Görüntüler, Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan zincir markette kaydedildi.

Market çalışanları onlarca kasa domatesi art arda çöpe boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu.

ÇÖPTEN TOPLADI

Öte yandan, görüntülerde başka bir vatandaşın dökülen domatesleri çöpün kenarından topladığı görüldü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal mecralarda videonun altına adeta yorum yağdı.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI:

-Kasayla teyzeye uzatsanız ya ordan alsın bare çöpün içinden alıyor teyzem ya

-Kasanın birini nineme verseydiniz yaaa

-Garibanlara dağıtmak dururken neden çöpe atıyorsunuz?

-Yazık bu teyzemi bu hallere dusurmusler

-Kimisinin çöp diye döktüğünü kimisi yiyecek olarak topluyor

-Uygun fiyata vermek yerine çöpe döküyorlar.. Düşünün artık sattıklarından ne kadar kazandıklarını...

-İsraf yerine alım gücü hiç olmayan insanlarımıza bedavadan dağıtılmasını isterdim.

