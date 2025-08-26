Çalışanlar döktü, gariban topladı! Zincir market fiyaskosu sosyal medyada tepki topladı

Görüntüler, Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan zincir markette kaydedildi.
Market çalışanları onlarca kasa domatesi art arda çöpe boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu.
Öte yandan, görüntülerde başka bir vatandaşın dökülen domatesleri çöpün kenarından topladığı görüldü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal mecralarda videonun altına adeta yorum yağdı.
-Kasayla teyzeye uzatsanız ya ordan alsın bare çöpün içinden alıyor teyzem ya
-Kasanın birini nineme verseydiniz yaaa
-Garibanlara dağıtmak dururken neden çöpe atıyorsunuz?
-Yazık bu teyzemi bu hallere dusurmusler
-Kimisinin çöp diye döktüğünü kimisi yiyecek olarak topluyor
-Uygun fiyata vermek yerine çöpe döküyorlar.. Düşünün artık sattıklarından ne kadar kazandıklarını...
-İsraf yerine alım gücü hiç olmayan insanlarımıza bedavadan dağıtılmasını isterdim.
